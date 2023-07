Bislang blieb die Pfalz von größeren Hitzewellen verschont. Das könnte sich in den nächsten Tagen ändern. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen bereits auf 28 Grad. Laut Meteorologe Christian Müller von Klima-Palatina kommt die Hitze nach derzeitigem Wettermodell ab Freitag in die Region. Dann werden bis zu 33 Grad prognostiziert.

Noch heißer soll das Wochenende werden. Bis zu 36 Grad werden am Samstag erwartet, am Sonntag könnte das Thermometer in der Vorder- und Südpfalz bei extremer Schwüle sogar auf 38 Grad steigen. In der Nacht zu Montag seien örtlich schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu erwarten. Badeseen in der Pfalz (mit Karte)