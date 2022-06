[Aktualisiert: 12.39 Uhr] Am Montagmorgen haben Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ die B37 in Mannheim zwischen 8 und 9.30 Uhr blockiert. Fünf der sechs Aktivisten klebten sich in Höhe des Fußgängerübergangs Friedensplatz/Museumsstraße auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt fest. Wie die Polizei mitteilte, lösten die Beamten die Demonstranten wieder von der Fahrbahn. Gegen die Aktivisten wird nun wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und wegen Nötigung ermittelt. Während der Protestaktion staute sich der Verkehr bis zu drei Kilometer bis ans Kreuz Mannheim.

In den vergangenen Wochen haben sich Mitglieder der Gruppe immer wieder auf wichtige Verkehrsstraßen mit Klebstoff auf Fahrbahnen in Deutschland geklebt. Sie protestieren damit gegen den Klimawandel und gegen Ölbohrungen in der Nordsee.