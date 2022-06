Für weitere fünf Jahre im Amt als Präsident des Deutschen Weinbauverbands bestätigt worden ist Klaus Schneider aus Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim). Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Weinbauverbands am Mittwoch in Heilbronn ist Schneider mit 94 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden, wie der Verband mitteilte. Ergänzt wird das Präsidium nach Verbandsangaben durch die fünf Vize-Präsidenten: Heinz-Uwe Fetz (Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V.), Hermann Hohl (Weinbauverband Württemberg e.V.), Ingo Steitz (Weinbauverband Rheinhessen e.V.). Thomas Walz (Badischer Weinbauverband e.V.), sowie Hans Albrecht Zieger (Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.), der erstmalig in das Führungsgremium des Deutschen Weinbauverbandes gewählt wurde.