Der gewaltsame Tod einer Zwölfjährigen erschüttert die Republik. Was passiert mit jungen Menschen, die anderen das Leben nehmen? Der Kinderpsychiater Wolfgang Weissbeck vom Pfalzklinikum in Klingenmünster beschreibt im Gespräch mit Andreas Schlick, was nach einer solchen Tat passiert. Er warnt vor falschen Mythen – und rät Eltern, was sie ihren Kindern sagen sollen, wenn die sie nach der Tat von Freudenberg fragen.