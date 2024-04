Erhitzte Gemüter

Seit einem Jahr wird wegen der Wassertemperatur im Rebmeerbad in Bad Bergzabern gestritten. Zwar wurde der Saisonstart nach hinten verschoben, die Heizung wird aber nicht hochgedreht. Muss deshalb der Schwimmunterricht ausfallen?

Praxis gerettet

Tilo Bächle hat es vom Schwarzwald in die Südpfalz verschlagen. In Offenbach sorgt er dafür, dass Patienten ihre Hausarztpraxis nicht verlieren. Der Vorgänger war bereit, Abstriche zu machen.

Kein Burgfest

Mittelalter in Klingenmünster fällt in diesem Jahr aus: Das Landeckfest, ältestes Burgfest der Pfalz, ist abgesagt worden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Unklar ist auch, was aus den Saalplänen auf der Burg wird.

Alte Scheune am Erlenbach vor Abriss gerettet

Fachleute rieten schon zum Abriss. Doch Susanne und Willi Kuhn haben sich dennoch für die Sanierung einer alten Scheune entschieden. Nun erzählen sie mit leuchtenden Augen von Eichenbalken und Schießscharten.

Festumzug mit 170 Fahrzeugen

Die Vorbereitungen für die 1250-Jahr- Feier biegen auf die Zielgerade ein. Das Festprogramm steht weitgehend fest. In knapp zwei Monaten ist es soweit.