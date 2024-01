Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Maximilianstraße hat am Samstagabend gegen 20 Uhr die Polizei gerufen, weil zwei Personen in dem Laden randalierten. Als die Polizeibeamten eintrafen, erhielten sie von Zeugen Hinweise, wo sich die zwei jungen Männer aufhielten. Die beiden hatten den Supermarkt inzwischen verlassen, die Polizei traf sie schließlich in der Wormser Straße an. Laut Mitteilung reagierte einer der beiden, ein 22-Jähriger, bereits auf die Ansprache der Polizei verbal aggressiv und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Sein 23-jähriger Begleiter versuchte ihn zu beruhigen, worauf der 22-Jährige ebenfalls aggressiv reagierte. Die Polizeibeamten fixierten den jungen Mann, weil er angedeutet habe, seinen Begleiter schlagen zu wollen. Der 22-Jährige versuchte sich dem Polizeibericht zufolge, gegen die Fesselung zu wehren. Der Begleiter forderte die Freilassung seines Freundes. Nach Angaben der Polizei leisteten die jungen Männer Widerstand, indem sie schlugen und traten, wobei drei Beamte leicht verletzt wurden. Diese waren weiterhin dienstfähig.

Die Polizei nahm die beiden Männer anschließend in Gewahrsam. Sie waren der Mitteilung zufolge betrunken. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.