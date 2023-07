Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es perfekt: Johannes Wohlrab wird der neue Trainer des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen und sich am Donnerstag beim Fototermin der Eulen erstmals öffentlich vorstellen. Der 37-Jährige war in den vergangenen zweieinhalb Jahren Trainer des TV Hüttenberg, wo er noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24 hatte. Der Ligakonkurrent der Eulen hatte die abgelaufene Saison auf Platz 13 (35:41 Punkte) abgeschlossen, in der Spielzeit 2021/22 waren die Hessen – mit Ex-Eule Dominik Mappes – Tabellenvierter gewesen. Wohlrab tritt die Nachfolge von Trainer Michel Abt an, der die Eulen fünf Tage nach Ende der vergangenen Spielzeit um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte.

„Johannes Wohlrab hat uns in den Gesprächen überzeugt und versteht es, sowohl mit jungen Spielern als auch mit erfahrenen wie Dominik Mappes zu arbeiten. Er brennt total für die Aufgabe“, erklärt dazu Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Der neue Coach kenne die Zweite Liga und daher auch die Eulen-Spieler. Sein Engagement bei den Eulen sieht Wohlrab als nächsten Schritt seiner Trainer-Laufbahn. „Die ganze Aufgabe mit diesem Trainer-Team, mit der Mannschaft, mit der Geschäftsführung, hat mich vom ersten Moment, vom ersten Gespräch an gefesselt. Ich weiß um die DNA der Eulen. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe“, sagt er. Lisa Heßler sagt: „Es muss unangenehm für jede gegnerische Mannschaft sein, nach Ludwigshafen zu kommen, weil wir gemeinsam mit unseren überragenden Fans eine leidenschaftliche Einheit bilden. Das ist die Maßgabe, Johannes hat diese Tugenden verinnerlicht.“

Als Lehrer hat Wohlrab eine reduzierte Stelle an einer Berufsschule in Gießen, wo er an zwei Wochentagen unterrichtet. Der neue Trainer wird aber, zusammen mit seiner Freundin, nach Ludwigshafen umziehen. „Die Eulen stehen angesichts der vielen Abgänge vor einem großen Umbruch“, weiß der neue Coach. Offizieller Trainingsbeginn ist am Montag, 17. Juli: „Ich sehe eine gute Basis und bin sicher, dass wir einen guten Weg finden. Wir haben sechs Wochen, um uns kennenzulernen. Die nutzen wir.“ Zwei Kaderplätze sind derzeit noch offen, ab sofort ist der neue Trainer in die Personalplanung eingebunden. Priorität hat die Verpflichtung eines Linkshänders in Ergänzung zu Jannek Klein auf der halbrechten Rückraumposition.