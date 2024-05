Die Auseinandersetzung mit Saatkrähen hat in Landau Tradition. Am Westbahnhof gibt es derzeit Probleme mit herabfallendem Vogelkot. Was plant die Stadtverwaltung?

Die Vogelnester sind nicht das Problem. „Das Problem fällt einem auf den Kopf“, sagt Beda Lutz-Veldman. Die 63-Jährige benutzt den Radweg über den Bahnübergang am Landauer Westbahnhof regelmäßig, um in die Stadt zu kommen, wie sie erzählt. Mit dem Problem meint sie den Vogelkot, der dem Radweg sein Aussehen verpasst hat. Denn über ihm ist eine Baumkrone mit zahlreichen Nestern. Bereits vier Mal sei ihre Familie in dieser Ecke Landaus von herabfallendem Vogelkot getroffen worden, erzählt Lutz-Veldman. Zwei Mal sei ihre Tochter erwischt worden, zwei Mal sie selbst.

Ein neuer Lösungsweg?

Sogar das Radwegschild hat bereits eine Ladung abbekommen. Ebenfalls unter den Nestern: eine Fußgänger-Ampel. Auch hier müssen Fußgängerinnen wie Radfahrer also wachsam sein und auf ein schnelles Umschalten der Ampel auf Grün hoffen. Die ehemalige Physiotherapeutin zählt noch weitere Gefahrenstellen in der Landauer Innenstadt auf: Am Alten Messplatz und am Nordring sei es schlimm, vor allem aber der Radweg am Südende des Goetheparks sei in hohem Maße mit Vogelkot beschmutzt, sagt Lutz-Veldman.

Von Vogelkot getroffen zu werden, ist keine angenehme Erfahrung. Aber: Wer ist schuld? Die Stadtverwaltung? Dieser Annahme stimmt Lutz-Veldman nicht zu. Auch böse sei sie auf die Verwaltung nicht. Diese sei an die Gesetze gebunden. Das stimmt. Geändert werden müssen sie in Brüssel. Und auf Vögel sauer zu sein, ist auch nur begrenzt sinnvoll. Vielmehr fragt die Landauerin nach kreativen Lösungen. Sie schlägt einen Schutz vor, eine Konstruktion am Baum, die unter den Nestern den Vogelkot abfange. Dieser würde dann nicht mehr auf dem Weg landen. Problem gelöst – zumindest in der Theorie.

Was die Stadtverwaltung vorhat

Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass an Westbahnhof und Goethepark Saatkrähen brüten. Man danke der Bürgerin für die Idee mit der Holzkonstruktion. Umsetzen könne man sie kurzfristig allerdings nicht, allein Planung und Bauantrag würden sechs bis zwölf Monate dauern – und gebaut sei dann noch nichts. Aktuell behelfe man sich mit einer gesonderten Reinigung an stark betroffenen Stellen in Fuß- und Radverkehr. Nun ist der dreckige Boden aber nur ein Teil des Problems. Bezogen auf den herabfallenden Kot heißt es, dass ein Rückschnitt der Bäume helfen könne. Dieser werde derzeit geprüft, dürfe aber ohnehin erst im Winterhalbjahr passieren.

Nach Einschätzung des Umweltamts ist die Zahl der Nester und letztendlich auch das Aufkommen von Vogelkot seit Jahren ungefähr konstant, führt die Stadtverwaltung weiter aus. Zum Problem werde der Kot saisonal im Frühjahr, ab dem Sommer entspanne sich die Situation wieder. Bisher lägen in diesem Jahr sogar deutlich weniger Beschwerden dazu vor als in den vergangenen Jahren. Die Möglichkeiten der Stadt seien wegen des Schutzes der Saatkrähen ohnehin begrenzt. Währenddessen nimmt Beda Lutz-Veldman das Risiko mit Humor. Mittlerweile rate sie Menschen, die sie in Landau besuchten, einen Regenschirm für besonders betroffene Gebiete mitzunehmen.