Aus den Händen von Niklas Martin aus dem Trainerteam des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat Jean Zimmer am Samstag im Fritz-Walter-Stadion den RHEINPFALZ-Pokal als FCK-Spieler der Saison 2020/21 überreicht bekommen. Niklas Martin „ist mein bester Freund, er hat maßgeblichen Anteil daran, dass ich im Januar aus Düsseldorf wieder zum FCK gekommen bin“, sagte Zimmer im RHEINPFALZ-Gespräch. „Er macht überragende Videoanalysen, und das sage ich nicht, weil ich sein Freund bin.“ Zimmer und Martin standen vor vielen Jahren gemeinsam als FCK-Fans in der Westkurve. Wegen des sehr strengen Corona-Hygienekonzepts, dem der Profifußball unterliegt, konnte in diesem Jahr kein RHEINPFALZ-Vertreter bei der Ehrung direkt neben dem Rasen vor dem Anpfiff der Partie gegen den SC Verl dabei sein.

Hercher Zweiter vor Götze und Spahic

Zimmer ist von den RHEINPFALZ-Lesern zum FCK-Spieler der Saison gewählt worden. Der 27-Jährige folgt auf Torwart Lennart Grill, der 2019 die Auszeichnung erhielt. 2020 pausierte die Wahl coronabedingt. Mit 753 Stimmen landete Zimmer vor Philipp Hercher, für den 477 Leser votierten. Die rechte Seite des FCK sorgte also nicht nur für Torgefahr, sie hat es auch den Fans besonders angetan. Auf Platz drei landete der im Februar vom Bundesligisten FC Augsburg ausgeliehene Felix Götze (378 Stimmen) vor Torhüter Avdo Spahic (233). Die RHEINPFALZ-Wahl gibt es seit dem Jahr 2000.

