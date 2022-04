Jan Remmlinger hat seinen Vertrag bei Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen um ein weiteres Jahr verlängert. Der 28 Jahre alte Sportwissenschaftsstudent agiert meist als Mittelmann, ist aber auch auf halblinks wertvoll und ein wichtiger Bestandteil im Abwehrblock. „Jan hat, seit er 2017 zu uns gekommen ist, immer wieder gezeigt, wie vielfältig er eingesetzt werden kann. Erst mit dem Schwerpunkt Abwehr, dann auch im Angriff, wo er auch verschiedene Positionen übernehmen kann und übernommen hat, sei es als Mittelmann, sei es halblinks oder auch schon auf Linksaußen“, betont Geschäftsführerin Lisa Heßler. Remmlinger sei auch menschlich eine verlässliche Größe. „Jan ist eine wichtige Stütze auf dem Spielfeld, aber auch in der Kommunikation. Jan besitzt Führungsqualität“, sagt Heßler.

Aus Balingen gekommen

Jan Remmlinger ist im Januar 2017 von der HBW Balingen-Weilstetten gekommen und feierte mit den Eulen fünf Monate später den Aufstieg in die Bundesliga. 2018/19 setzte ihn eine komplizierte Handverletzung monatelang außer Gefecht, ehe der willensstarke 1,90 Meter große Abwehrspezialist im November 2019 ein eindrucksvolles Comeback in Gummersbach feierte. „Klar ist, dass ich in den Jahren hier eine besondere Beziehung zum Verein entwickelt habe, mich mit den Eulen identifiziere und mich in der Mannschaft wohl fühle. Die Leute sind mir ans Herz gewachsen“, erklärt der in Mannheim lebende Handballer. Der Mann mit der Nummer 19 hat in dieser Saison in 17 Spielen 48 Tore erzielt. Just im Training an seinem 28. Geburtstag – ein Tag vor dem Heimspiel gegen Aue – hat Remmlinger eine schwere Knieverletzung erlitten. Derzeit absolviert er sein Reha-Programm. Das Ziel ist klar, macht Remmlinger deutlich: „Ich möchte diese Saison noch möglichst viele Spiele machen, so Mitte Mai wieder dabei sein“, sagt er.