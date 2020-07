Der jüdische Friedhof „Heiliger Sand“ in Worms bleibt voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 15. Juli, geschlossen. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Als Grund nennt sie einen Vorfall, der sich am Donnerstag ereignet hat. Eine Friedhofsbesucherin hat aus noch unbekannten Gründen etwa 50 bis 100 historische Grabsteine mit Farbe beschmiert. Die Frau wurde während der Tat angetroffen. Die genaue Anzahl der beschmierten Steine steht noch nicht fest, weil die Farbe der Patina der Steine ähnelt. Ein antisemitischer oder politischer Hintergrund kann nach ersten Erkenntnissen wohl ausgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Entsetzen bei der Stadt ist groß. „Wir wissen derzeit noch nicht, aus welchem Material die Farbe hergestellt ist und wie wir die Schmierereien entfernen können, ohne die wertvollen Grabsteine zu beschädigen“, berichtet Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU). Er verurteilt den Vorfall aufs Schärfste: „Betroffen sind nach ersten Erkenntnissen hauptsächlich Grabsteine auf dem mittelalterlichen Teil des Friedhofs, deren Gestein aufgrund ihres Alters besonders empfindlich ist.“

Bedeutende Kulturstätte

Die Friedhofsverwaltung zog sofort die Untere Denkmalschutzbehörde hinzu, da es sich bei dem jüdischen Friedhof um eine bedeutende Kulturstätte handelt. Der „Heilige Sand“ ist der älteste erhaltene jüdische Friedhof in ganz Europa und spielt bei der Bewerbung der Städte Worms, Speyer und Mainz um den Titel UNESCO-Welterbe eine zentrale Rolle. Er weist rund 2500 Gräber auf, der älteste Grabstein datiert um 1058/1059.

Auch Spezialisten des Landes werden nun die Schäden in Augenschein nehmen. Die Landesdenkmalpflege, die jüdische Gemeinde Mainz/Worms, das Kulturministerium des Landes, die Generaldirektion Kulturelles Erbe und der SchUM-Verein wurden über den Vorfall unterrichtet.

Mit dem jüdischen Friedhof in Worms befassen sich ob seiner immensen Bedeutung für das aschkenasische Judentum immer wieder hochrangige Wissenschaftler. Regelmäßig besuchen Juden aus der ganzen Welt die Begräbnisstätte, die bis in die heutige Zeit von großer Bedeutung für die jüdische Gemeinschaft ist. Zahlreiche einflussreiche jüdische Gelehrte und Rabbiner wurden dort beigesetzt.