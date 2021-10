E-Bikes im Wert von 200.000 Euro sind am frühen Donnerstagmorgen aus einem Geschäft im Heidelberger Stadtteil Wieblingen gestohlen worden. Die Polizei spricht von einem „Blitzeinbruch“: Kurz vor 4 Uhr am Morgen hätten mehrere Täter zwei Schaufensterscheiben des Geschäfts im „Taubenfeld“ eingeschlagen und 44 E-Bikes in einen Klein-Lastwagen mit weißem Aufbau und dunklem Führerhaus verladen, der an die Ausstellungsfläche herangefahren worden war. Anschließend seien sie Richtung A656 geflohen. Der ganze Vorgang habe nur wenige Minuten gedauert.

Die Polizei erfuhr schnell von dem Coup, konnte Täter und Beute aber auch mit einer sofortigen weiträumigen Fahndung – in den Bereichen der Polizeipräsidien Karlsruhe, Rheinpfalz und Darmstadt nicht finden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo in Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 (Kriminaldauerdienst) oder 06221/3418-0 (Polizeirevier HD-Süd) zu melden.