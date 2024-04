Der Kita-Notstand in Ludwigshafen spitzt sich dramatisch zu. Trotz des gesetzlichen Rechtsanspruchs von Familien auf Betreuung in einer Einrichtung ab dem ersten Lebensjahr fehlen mehr als 3100 Kitaplätze. Elternvertreter reagieren empört auf die neue Statistik der Verwaltung. Mehr als einem Drittel aller Kindern mit Betreuungsbedarf sei damit kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt worden. „Das ist das höchste Kitaplatz-Defizit aller Kommunen in Rheinland-Pfalz und stellt nach Einschätzung des Stadtelternausschusses den traurigen Negativrekord einer bereits länger andauernden Entwicklung dar.“

