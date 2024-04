Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kita-Notstand in Ludwigshafen spitzt sich dramatisch zu. Trotz des gesetzlichen Rechtsanspruchs von Familien auf Betreuung in einer Einrichtung ab dem ersten Lebensjahr fehlen mehr als 3100 Kitaplätze. Elternvertreter reagieren empört auf die neue Statistik der Verwaltung.

Wie in jedem Jahr im April beschäftigt sich am Mittwoch der städtische Jugendhilfeausschuss vor dem Stadtrat mit den Wartelisten und Personalproblemen in den Kindertagesstätten. Die Statistik