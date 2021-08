Durch einen Neubau an gleicher Stelle soll der Hauptsitz der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz am Ludwigshafener Ludwigsplatz in den kommenden Jahren ersetzt werden. Jetzt hat die IHK-Vollversammlung beschlossen, den Mietvertrag für eine Zwischenimmobilie in der Rheinallee 18+20 zu unterzeichnen, wie IHK-Sprecherin Sabine Fuchs-Hilbrich mitteilt. Geplanter Termin für den Umzug in das Interimsquartier: Sommer 2022. Um weiterhin gut für ihre Mitgliedsunternehmen erreichbar zu sein, sei es der IHK wichtig gewesen, auch während der Bauphase in der Ludwigshafener Innenstadt zu bleiben.