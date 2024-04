Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein roter Fiat mit zwei 59 und 32 Jahre alten Insassen am frühen Samstagmorgen gegen 4.55 Uhr auf der B39 kurz nach der Abfahrt Paul-Egell-Straße von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Wagen über die Leitplanke und landete auf der rechten Fahrzeugseite. Durch den Aufprallen zogen sich Fahrer und Beifahrer demnach Wunden am Kopf zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer hätten sich gegenseitig beschuldigt, gefahren zu sein. Zudem habe „bei beiden Personen der Verdacht des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums“ bestanden, so die Beamten, die deshalb Blutproben der Insassen entnahmen. Das Auto habe wirtschaftlichen Totalschaden erlitten und sei abgeschleppt worden. Auch die Feuerwehr war laut Sprecher Thomas Tremmel mit zwölf Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Die Fahrbahn war laut Polizei wegen auslaufender Betriebsstoffe mehrere Stunden gesperrt.