Die Delegierten der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz haben sich am Dienstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, Planungen für einen Neubau am bisherigen Standort am Ludwigsplatz in Ludwigshafen voranzutreiben.

Gleichzeitig sollen IHK-Präsident Albrecht Hornbach sowie Hauptgeschäftsführer Tibor Müller und dessen Stellvertreter die Verhandlungen mit dem Eigentümer eines Grundstücks in der Ludwigshafener Innenstadt weiterführen, auf dem ebenfalls ein Neubau errichtet werde. Hintergrund: Die IHK Pfalz unterhält zwei Standorte in der Stadt, nämlich ihren Hauptsitz sowie ein Zentrum für Weiterbildung in der Bahnhofstraße. Wo genau der zweite Bau entstehen soll, teilte die IHK nicht mit.

Zuletzt waren laut IHK noch drei Standorte in der Ludwigshafener Innenstadt in der Prüfung eines Planungsbüros. Beide finalen Optionen habe der Immobilienbeirat empfohlen, den die Vollversammlung im Juni 2020 eingesetzt hatte. Eine Studie hatte im Vorfeld gezeigt, dass die Kosten über den Nutzungszeitraum hinweg für Neubauten deutlich geringer sind als die Unterhaltskosten für die bestehenden Gebäude.