Ein entlaufener Hund in Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) hat am Donnerstag seinem Herrchen eine Haftstrafe eingehandelt. Wie die Bundespolizei mitteilte, sammelte eine Streife am Abend einen entlaufenen Hund auf der B48 auf. Als die Beamten den Halter überprüften, stellten sie fest, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung bestand. Da der Mann laut Polizei die Geldstrafe von 3000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen in die JVA Zweibrücken verbracht. Der Hund sei in die Obhut der Lebensgefährtin des Mannes übergeben worden.