[Aktualisierung 11.30 Uhr] Die Polizei hat am Montagmorgen mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach einem 81-jährigen Vermissten in Mannheim-Waldhof gesucht. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann inzwischen wieder aufgetaucht. In der Nacht habe er unbemerkt das Seniorenheim, in dem er lebt, verlassen. Nach Angaben der Polizei gehe es ihm gut.