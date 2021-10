Weil er in einer Chatgruppe Bilder von Adolf Hitler verschickt haben soll, ermittelt die Landeszentrale zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen Justin Salka, Mitglied im erweiterten AfD-Landesvorstand Rheinland-Pfalz. Salka (27) kommt aus Hachenburg im Westerwald. Er ist zugleich stellvertretender Vorsitzender der Jungen Alternativen (JA) im Land. Salka wird verdächtigt, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben, wie Oberstaatsanwalt Christopher do Paco Quesado von der Generalstaatsanwaltschaft auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Bei einer Hausdurchsuchung am 15. Juni sei Salkas Mobiltelefon sichergestellt worden. Die Auswertung des durch die Kriminalpolizei sei noch nicht abgeschlossen. In einer AfD-Vorstandssitzung am Dienstagabend hat Salka nach eigenen Worten seinen Rückzug von seinem Vorstandsamt angekündigt. Dafür habe er persönliche und private Gründe, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ.