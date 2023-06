Die U19 des 1. FC Kaiserslautern holte am Donnerstag beim SV Wehen Wiesbaden ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden im Relegationshinspiel zur Bundesliga. Dabei zeigten die Roten Teufel in den beiden Halbzeiten unterschiedliche Gesichter. Die U17 des FCK spielte beim SV Wehen 2:2 trotz deutlicher Überlegenheit. Das Rückspiel der U19 ist am Samstag in einer Woche, die U17 spielt am nächsten Freitagabend.