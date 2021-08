Die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz rollt in eine neue Phase: Um die angestrebte Quote von 80 Prozent zu erreichen, werden jetzt Impfungen ohne Anmeldung angeboten – auch in einem der sechs Impfbusse, die in den nächsten Wochen durchs Land fahren. An sechs verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz begannen am Montag Corona-Schutzimpfungen in umgebauten Bussen.

Drei der Impfbusse machen in dieser Woche auch auf Supermarkt-Parkplätzen in der oder nahe der Pfalz Halt. Geimpft wird ohne Termin, zur Auswahl stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech. Der Tourplan für die Regionen Ludwigshafen-Worms, Süd- und Südwestpfalz sowie Donnersberg-Kaiserslautern ab Dienstag:

Dienstag, 3. August

8 bis 18 Uhr: Penny Worms, Schifferstraße 3

8 bis 18 Uhr: Wasgau Waldfischbach, Hauptstr. 90

8 bis 12 Uhr: Penny Lauterecken, Lautertalstr. 39

14 bis 18 Uhr: Wasgau Lauterecken, Saarbrücker Str. 9

Mittwoch, 4. August

8 bis 18 Uhr: Penny Bad Bergzabern, Lindelbrunnstr. 1

8 bis 18 Uhr: Penny Schönenberg-Kübelberg, Festwiesenstr. 2

8 bis 18 Uhr: Aldi Alzey, Karl-Heinz-Kipp-Straße 22

Donnerstag, 5. August

8 bis 18 Uhr: Penny Hettenleidelheim, Wattenheimer Str. 34

8 bis 12 Uhr: Wasgau Lustadt, Untere Hauptstraße 114

14 bis 18 Uhr: Penny Schwegenheim, Im Breiten Pfuhl 2

8 bis 12 Uhr: Penny Enkenbach-Alsenborn, Donnersbergstraße 21

14 bis 16 Uhr: Wasgau Enkenbach-Alsenborn, Rosenhofstr. 10

Freitag, 6. August

8 bis 12 Uhr: Wasgau Böhl-Iggelheim, Am Schwarzweiher 11

14 bis 18 Uhr: Penny Böhl-Iggelheim, Im Stiegelsteig 4

8 bis 12 Uhr: Wasgau Pirmasens, Carl-Schurz-Straße 33

14 bis 18 Uhr: Penny Pirmasens, Blocksbergstr. 52

8 bis 18 Uhr: Wasgau Göllheim, Dreisener Straße 40

Der Tourplan für die Folgewoche wird ergänzt, sobald er vom Land bekanntgegeben wird. Den Plan für die übrigen Impfbusse in Rheinland-Pfalz ist hier einsehbar.