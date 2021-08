Zwei lange Schlangen morgens am Impfbus des Landes auf dem SBK-Parkplatz in Landau und 202 Menschen, die die Sonderimpfaktion ohne Anmeldung im Impfzentrum Landau/SÜW in Anspruch genommen haben: Das ist die Bilanz des ersten Tages von zwei niedrigschwelligen Angeboten, mit denen in Stadt und Kreis die Impfquote in die Höhe getrieben werden sollen. Wie viele Menschen den Impfbus in Landau und Rohrbach aufgesucht haben, war am Montag beim DRK, das das Impfteam stellt, wegen Urlaubs der Geschäftsführerin nicht in Erfahrung zu bringen. Aber in Stadt und Kreis ist man froh über die gute Resonanz im Impfzentrum und hofft, dass die Impfungen bald auch für Menschen unter 18 Jahren freigegeben werden. Beide Sonderaktionen laufen noch die komplette Woche.