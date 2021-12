Ein Mann ist an Heiligabend gegen 20.50 Uhr auf der Bundesstraße 9 bei Frankenthal von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfall hat sich laut Polizei auf dem Teilstück zwischen Ludwigshafen-Pfingstweide und Frankenthal-Mitte in Fahrtrichtung Frankenthal ereignet. Während des Einsatzes war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Warum der Gestorbene zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war und wieso er von dem Wagen des 68-jährigen Fahrers erfasst wurde, war zunächst noch unklar, wie die Polizei in Frankenthal am Samstag mitteilte. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären, die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefon-Nummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der 06237/934-1100 zu wenden. Eine Kontaktaufnahme per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de ist ebenfalls möglich.