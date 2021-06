Hanna Klein, die 28 Jahre alte Mittelstrecklerin aus Edenkoben, hat am Sonntag in Braunschweig ihren Titel über 1500 Meter verteidigt. In 4:13,95 Minuten lief sie im Alleingang zu ihrem siebten nationalen Titel und siegte mit vier Sekunden Vorsprung vor Vera Coutellier aus Köln. „Taktische Rennen sind Herausforderungen. Man muss auch in langsamen Rennen konzentriert laufen, ich muss ja achten, was die Konkurretinnen machen“, sagte Klein, die das Rennen mit ihrer Trainerin Isabelle Baumann abgesprochen hatte. Ihr nächstes Ziel ist nun, die Olympianorm über 1500 Meter zu laufen. Die über 5000 Meter hat sie in der Tasche, „aber ich möchte in Tokio die 1500 Meter laufen“, sagte die gebürtige Pfälzerin, die als nächste Aufgabe Rennen in Marseille am Mittwochund Nizza zu lösen hat, vielleicht auch in Madrid.