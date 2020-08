Am Samstag, 14 Uhr, haben Anwohner in Bettenhausen auf einem Wiesengrundstück hinter ihrem Anwesen Hanfpflanzen entdeckt. Von der Polizei wurden zwei Pflanzen sichergestellt. Da an der Fundstelle frischer Mutterboden und Dünger ausgebracht worden waren, geht die Polizei davon aus, dass die Pflanzen dort angebaut wurden.