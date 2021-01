Der Schulstart nach den Ferien verlief am Montagmorgen holprig. Viele Schüler konnten sich nicht auf den Lernplattformen des Landes einloggen. Das Bildungsministerium teilte am Nachmittag mit, dass Hackerangriffe Teil des Problems gewesen seien.

Für die Fehlersuche habe das Ministerium am Morgen auch externe Experten zurate gezogen. Dabei habe man bemerkt, dass es Hackerangriffe auf die Systeme gegeben hat. Neben der Lernplattform Moodle sei demnach auch das Videokonferenzsystem BigBlueButton Ziel der Angriffe gewesen. Da weitere Systeme stabil liefen, geht das Ministerium von gezielten Angriffen aus.

Anhaltende Probleme mit Fehlfunktionen

Ob der Fernunterricht am Dienstag ohne größere Probleme anlaufen kann, bleibt abzuwarten. „Bis jetzt konnten nicht alle [aus den Hackerangriffen] resultierenden Fehlfunktionen beim Zugriff auf Moodle abgeschaltet werden“, hieß es weiter in der Mitteilung. BigBlueButton läuft nach Angaben des Ministeriums indes wieder stabil, sofern es außerhalb von Moodle über einen Webbrowser aufgerufen wird.

Frust bei Eltern und Lehrern

Eltern und Lehrer äußerten sich nach den Problemen enttäuscht und fordern nach fast einem Jahr Pandemie endlich ein funktionierendes Konzept für den Fernunterricht. Den Vorwürfen setzte das Ministerium entgegen: „Mitarbeitende des Pädagogischen Landesinstituts, des Bildungsministeriums und des Rechenzentrums der Universität Mainz haben in den vergangenen Wochen und bis zur letzten Sekunde daran gearbeitet, die Serverinfrastruktur zu stärken und auf den erwartbaren Ansturm zum Start des Fernunterrichts bestmöglich vorzubereiten.“ Auch seien die entsprechenden Serverkapazitäten vor Weihnachten nochmals um ein Vielfaches aufgestockt worden.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen die Schulen in Rheinland-Pfalz bis Mitte Januar im Fernunterricht bleiben. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Anke Beilstein, sprach bereits vor der Mitteilung des Ministeriums von einem „Fehlstart in den Fernunterricht, den die Landesregierung zu verantworten hat“.

Moodle bislang an 900 Schulen im Einsatz

Die Lernplattform Moodle ist bislang an rund 900 Schulen in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das nichtkommerzielle Open-Software-Projekt wurde im vergangenen Jahr während der coronabedingten Schließung der Schulen verstärkt genutzt – von März bis August waren die Schulen ganz oder später dann teilweise geschlossen. Moodle soll auch in den neuen Schulcampus Rheinland-Pfalz integriert werden, der ab März an allen 1.600 Schulen des Landes eingeführt werden soll.

