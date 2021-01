Der Ärger von Schülern, Lehrern und Eltern über das Land ist gerechtfertigt.

Es gibt nichts zu beschönigen: Was das Mainzer Bildungsministerium da verbockt hat, kann in Schulnoten nur mit „ungenügend“ bezeichnet werden. Es war ja nun wahrlich nicht so, dass die Schulschließungen überraschend kamen. Und es war wahrlich nicht so, dass keiner damit rechnen konnte, dass am ersten Tag nach den Ferien Hunderttausende Schüler und Lehrer auf die eigens eingerichtete Lernplattform des Landes zugreifen würden. Schon am Sonntag zeichnete sich ab, dass es wohl Probleme geben wird am ersten Schultag. Am Montag krachte es dann gewaltig. Das vom Land Rheinland-Pfalz hochgepriesene System einer Internetplattform versagte, anstatt digitales Lernen zu ermöglichen. Wer trägt dafür die Verantwortung? Bildungsministern Stefanie Hubig (SPD). Sie ist derzeit Sprecherin aller deutschen Kultusminister und in vielen Medien präsent. Sie sollte besser ihre Hausaufgaben in Mainz erledigen anstatt ihr Gesicht in Kameras zu halten. Schüler und Lehrer werden es ihr danken. Bei der Organisation des Online-Unterrichts ist das Land gescheitert. Das ist peinlich.