Ein Satz mit X: Das war wohl nix. Ungefähr so kamen sich Schüler, Lehrer und Eltern am Montag vor. Eigentlich sollten sie über eine Onlineplattform des Landes Lernstoffe erarbeiten. Aber das System funktionierte nicht. Vor lauter Frust und Enttäuschung haben sich Pirmasenser Eltern an die Bildungsministerin gewandt.

Julia Luttenberger hat eine Tochter am Leibniz-Gymnasium und ist Vorsitzende des dortigen Elternbeirats. Sie hat sich am Montag mit einem Brief im Namen des Gremiums an die rheinland-pfälzische