Putin: Russland stationiert Atomwaffen in Belarus

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus angekündigt. Zum Artikel

Asteroid kommt Erde nahe

Ein größerer Asteroid soll der Erde am Samstagabend vergleichsweise nahe kommen. Der Himmelskörper wird der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zufolge am nahesten Punkt nur eine Entfernung von etwa 168 000 Kilometern zu unserem Planeten haben. Zum Artikel

Thomas Tuchels erster Auftritt – bescheiden und sicher

Thomas Tuchel soll den Top-Kader des FC Bayern wieder regelmäßig an sein Leistungsvermögen führen. Zum Artikel

Acht Höhepunkte auf der Bundesgartenschau Mannheim

Pinguine, Tropenhaus oder die Seilbahnfahrt? Gleich mehrere Attraktionen konkurrieren auf der diesjährigen Bundesgartenschau Mannheim um den Titel Besuchermagnet. Welche acht Höhepunkte Sie auf der Buga 23 nicht verpassen sollten. Zum Artikel

Rheinland-Pfalz und weitere Bundesländer verzichten auf Lkw-Sonntagsfahrverbot

Mehrere Bundesländer verzichten an diesem Sonntag darauf, das Fahrverbot für Lastwagen durchzusetzen. Grund dafür ist der für Montag angekündigte bundesweite Warnstreik im Verkehrssektor. Zum Artikel

Krasse Aufholjagd der Adler Mannheim: Szenen für einen Film

Zwei Tore in 12,9 Sekunden, die Adler Mannheim holen in Spiel fünf der Play-offs gegen die Kölner Haie ein 0:3 auf. Nun haben sie Matchpuck. Aber die Demut ist groß. Zum Artikel

Bode tritt als erster Bischof in Deutschland in Zusammenhang mit Missbrauchsfällen zurück

Fehler bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, aber auch eine angeschlagene Gesundheit: Diese Gründe nennt der Osnabrücker Bischof Bode für seinen Rücktritt. Betroffene bittet er um Verzeihung. Zum Artikel

Klimaaktivisten kleben sich auf Elbbrücken fest: Lkw-Fahrer tritt Demonstrant

Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation haben am Samstag in Hamburg die Elbbrücken stadteinwärts blockiert. Vier Personen klebten sich nach Angaben der Polizei am Vormittag auf der Straße mit schnellbindendem Beton fest. Zum Artikel

SV Waldhof: Im wahrsten Wortsinn chancenlos

Die Mannheimer verlieren das Topspiel gegen den VfL Osnabrück, weil wichtige Akteure fehlen – und weil der Gegner richtig stark spielte. Zum Artikel

Warum die Wasgau AG über Putzroboter nachdenkt

Gute Laune bei der Wasgau AG: Der Vorstand ist mit dem Geschäftsjahr 2022 zufrieden und berichtet von einem Rekordumsatz. Allerdings bemerken die Verantwortlichen, dass die Kunden sparen. Vor dem Hintergrund des Personalmangels macht sich die Wasgau überraschende Gedanken. Zum Artikel