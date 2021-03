Nach dem Rücktritt von Bernhard Koblischeck als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern, haben sich am Samstag die Gremien des FCK e. V. zu dem Rücktritt geäußert. Die Gremien, in diesem Fall Aufsichtsrat, Ehrenrat und Vorstand des e. V., sehen sich nach eigenen Angaben zu einer Äußerung gezwungen, um Unruhen im Verein zu vermeiden.

„Im Mitgliederinteresse versichern die Vorsitzenden der Gremien, dass die öffentlich gemachten Anschuldigungen die Gremien erreicht haben und dort in intensivem Austausch intern sowie durch externe Juristen bewertet und aufgearbeitet werden. Da es sich bei der öffentlich gemachten Sache um eine Personalangelegenheit handelt, wird der Verein keine weiteren öffentlichen Verlautbarungen abgeben. Um weitere Rechtssicherheit zu erlangen, hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. März 2021 einstimmig beschlossen, eine weiter externe und neutrale Prüfung der Sachverhalte in Auftrag zu geben. Diesem Beschluss stimmt auch der Vorstand zu. In diesem Zusammenhang haben wir den Rücktritt unseres Kollegen Bernhard Koblischeck von seinem Amt als Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e.V. zur Kenntnis genommen“, heißt es in der Pressemitteilung, die vom Ehrenrat, vom Aufsichtsrat und vom Vorstand des Vereins unterzeichnet wurde.