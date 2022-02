Gerade erst kehrte Wahlpfälzer Harald Glööckler aus dem Dschungelcamp zurück und sorgte mit Medienberichten über eine Trennung und einen möglichen Auszug aus seinem Domizil in Kirchheim an der Weinstraße für Wirbel. Wie jetzt bekannt wurde, bekommt der 56-Jährige eine eigene Fernsehshow bei RTL. In „Unser neues tierisches Zuhause“ treten laut dem Sender drei Familien gegeneinander an, die nach den Plänen Glööcklers eine neue Behausung für ihre tierischen Mitbewohner bauen. Am Ende entscheidet dann der Designer, wer gewinnt und das Preisgeld mit nach Hause nehmen darf. Die Show startet am 6. März um 17.30 Uhr.