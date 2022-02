Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr aus dem RTL-Dschungelcamp sind vor dem Anwesen von Modedesigner Harald Glööckler in Kirchheim an der Weinstraße die Umzugslaster vorgefahren. Spekulationen zufolge könnte der Auszug mit einer Trennung von seinem Ehemann zusammenhängen.

Am Donnerstagvormittag soll der 56-Jährige laut Berichten der „Bild“ das „Chateau Pompöös“ verlassen haben, in dem er seit 2015 mit seinem Ehemann und Geschäftspartner Dieter Schroth lebte. Nach „Bild“-Informationen hat er sich mit seinem Hund Billy King in seine Zweitwohnung in Berlin zurückgezogen. Für Anfragen der RHEINPFALZ war sein Management am Donnerstagnachmittag nicht erreichbar.

In den vergangenen Wochen war Glööckler in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu sehen gewesen, wo er eine Folge vor dem Finale das Dschungelcamp verlassen musste. In der Sendung hatte er offen über Probleme in seiner Ehe gesprochen. Glööckler und Schroth sind seit 34 Jahren ein Paar, seit sieben Jahren verheiratet. In ihrem Umfeld ist laut „Bild“ von einer „Trennung auf Probe“ die Rede; Glööcklers Anwalt spricht dagegen davon, dass sich sein Mandant von Berlin aus auf sein Geschäft konzentrieren wolle.