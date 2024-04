Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch beim 149. Parksong in Kuchems Brauhaus gab es schon eine halbe Stunde vorm Startschuss keine Sitzplätze mehr. Mit der Crazy Heart Connection, Lucky Random und 2 Of Us waren drei spielfreudige Formationen angekündigt.

Die vor einer Dekade gegründete Bluesrockband Crazy Heart Connection ist in der Region durch zahlreiche Auftritte bekannt. Vor rund vier Jahren änderte sich die Besetzung auf zwei Schlüsselpositionen,