Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Generalprobe vor dem Start der Zweitliga-Saison am kommenden Freitag gegen Hannover 96 siegreich gestaltet. Am Samstagnachmittag schlugen die Roten Teufel in Pirmasens den belgischen Erstligisten KAS Eupen mit 4:1 (0:0). Vor 2223 Zuschauern hatte der Gast in Issac Nuhu und Stef Peters seine auffälligsten Akteure. Beim FCK gefiel in der Offensive zunächst vor allem Mike Wunderlich, der nach einer Stunde Spielzeit auch die Führung markierte. Lex Tyger Lobinger erzielte nur vier Minuten später mit einer Direktabnahme den zweiten Treffer und legte in der 68. Minute nicht minder kompromisslos nach. Lorenzo Offermann schoss in der 87. Minute das Ehrentor. In der 89. Minute stellte Kenny-Prince Redondo den alten Abstand wieder her.

Die beste Kaiserslauterer Chance im ersten Abschnitt bot sich Terrence Boyd nach einer Flanke von Daniel Hanslik. Nuhu mit einem Flachschuss, Smail Prevljak, dessen Schuss Hendrick Zuck kurz vor der Linie klärte, und Isaac Christie-Davies, der nach feiner Kombination an Torwart Andreas Luthe scheiterte, verbuchten drei sehenswerte Eupener Möglichkeiten.

Der FCK konnte nicht in Bestbesetzung antreten. So fehlten die zuletzt erkrankten Ben Zolinski und Hikmet Ciftci. Auch René Klingenburg und Neal Gibs standen nicht im Kader. Für eine Schrecksekunde sorgte Philipp Hercher. In der 46. Minute eingetauscht, musste der Flügelspieler den Rasen schon zwei Minuten später wieder verlassen. Es zwickte in der rechten Leiste. Positiv war hingegen zu vermerken, dass der zuletzt wegen muskulärer Probleme pausierende Erik Durm auf den Platz zurückkehrte. Mehr noch: Durm schlug kurz nach seiner Einwechslung die Flanke, die letztlich in Lobingers 2:0 mündete.