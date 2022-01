Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern darf nach Abstimmung mit den lokalen Behörden zu seinem Heimspiel gegen Viktoria Berlin am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) bis zu 1000 Zuschauer nach 2G-plus-Regelung im Fritz-Walter-Stadion empfangen. Der Verkauf dieser Sitzplatztickets beginnt am Donnerstag um 9 Uhr im Online-Ticketshop des FCK.

„Da der Besuch von regionalen Sportveranstaltungen streng durch die aktuell gültige 29. Corona-Bekämpfungsverordnung reguliert wird“ gibt es nach Mitteilung des FCK Einschränkungen beim Ticketerwerb. Dauerkarten gelten nicht. Wie schon zuletzt beim Spiel gegen den SV Meppen, als nur 500 Besucher zugelassen waren – alle Tickets ging an VIP-Bestandskunden –, können sich Dauerkarteninhaber über den Online-Ticketshop anteilig den Abopreis für die Partie erstatten lassen.

Nur Unterrang Nordtribüne geöffnet

Und sich gegebenenfalls ein Einzelticket für das Spiel gegen Berlin sichern. Jene Tickets verkauft der FCK nur an Dauerkarteninhaber und Mitglieder. Abgegeben werden bis zu zwei Tickets pro Person – nur via Online-Ticketshop und nur für den Unterrang der Nordtribüne. Die Tickets müssen nach dem Kauf personalisiert werden. Am Eingang muss ein gültiger Lichtbildausweis vorgezeigt werden. Ein medizinischer Mund-Nase-Schutz (OP-, FFP2-/FFP3-Maske) ist zu tragen. Er darf nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. Plätze werden nur in jeder zweiten Reihe und mit Abstand angeboten.

Teilweise Rückerstattung bei Dauerkarten möglich

Die rund 10.000 Dauerkarteninhaber können nach Klubangaben ab sofort die anteilmäßige Rückerstattung des gezahlten Abo-Ticketpreises für die beiden im Januar noch ausstehenden FCK-Heimspiele verlangen.

Die Rückerstattung muss für die Partie gegen Viktoria Berlin bis zum Anpfiff am Samstag um 14 Uhr erfolgen. Gleiche Bedingungen gelten für das Duell gegen den Halleschen FC – hier ist der Antrag auf Rückerstattung des anteiligen Abopreises bis Samstag, 29. Januar, um 14 Uhr möglich. Voraussetzung für die Rückerstattung ist laut FCK ein Kundenkonto im Online-Ticketshop des Klubs.