Das „Waldhotel Sonnora“ im rheinland-pfälzischen Dreis im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat in der neuen Ausgabe des Restaurantführers „Gault&Millau“ erneut die höchste Bewertung bekommen. Mit fünf roten Kochmützen zählt es zu den weltweit besten Restaurants, wie aus der am Montag veröffentlichten Ausgabe des Gastronomieführers für 2023/24 hervorgeht. In Deutschland haben nur drei weitere Restaurants diese Topbewertung erhalten. Fünf Kochmützen ist die Höchstnote für die weltbesten Restaurants. Meist sind die Hauben schwarz, rot steht für „herausragend in seiner Kategorie“. Fünf schwarze Hauben erhielt in Rheinland-Pfalz noch das „schanz. restaurant.“ in Piesport an der Mosel.

Im neuen Restaurantführer für 2023/24 hat „Gault&Millau“ auch wieder Lokale aus der Pfalz und Mannheim ausgezeichnet. Neu aufgenommen wurde dieses Jahr aus der Region allerdings kein Lokal. Insgesamt betrachtet, sitzen besonders viele der ausgezeichneten Pfälzer Restaurants im Kreis Bad Dürkheim – so auch das beste der Region, das L. A. Jordan aus Deidesheim (vier rote Hauben). Es ist das einzige Pfälzer Lokal mit einer so guten Bewertung.

Jeweils drei Hauben an Restaurants im Kreis Bad Dürkheim

Jeweils drei Hauben bekamen das Intense aus Wachenheim sowie das Restaurant Admiral in Weisenheim am Berg (beide Kreis Bad Dürkheim).

Jeweils zwei Hauben bekamen Die Brasserie aus Pirmasens, der Schwarze Hahn aus Deidesheim, The Izakaya aus Wachenheim, das Atable aus Freinsheim (alle aus dem Kreis Bad Dürkheim), das Borst in Maßweiler (Kreis Südwestpfalz), das Schwarz Gourmetrestaurant in Kirchheim (Donnersbergkreis) sowie das Dobler’s in Mannheim.

Mit jeweils einer Haube prämiert wurden das Weinreich in Freinsheim, die Alte Pfarrey und das H’Manns in Neuleiningen, Knipsers Halbstück in Bissersheim, Sushi B., Fumi Deidesheim und das 1718 in Deidesheim, das Weinhaus Henniger in Kallstadt (alle aus dem Kreis Bad Dürkheim), die Pfälzer Stube sowie Alex Weinlounge in Herxheim, die Weinstube Brand in Frankenweiler (beide Kreis Südliche Weinstraße), Gasthof zum Lamm in Neupotz, Steverding’s Isenhof in Knittelsheim (beide Kreis Germersheim), das Urgestein und Das Esszimmer in Neustadt, das Kunz in Pirmasens und die Zweite Liebe in Mannheim.

Insgesamt umfasst der „Gault&Millau 2023/24“ 1000 Empfehlungen quer durch die Republik. Er gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.