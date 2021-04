Jule Brand (18) aus Dudenhofen steht erstmals im Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Die Defensivspielerin der TSG Hoffenheim rückte nach einer verletzungsbedingten Absage nach.

Das Team bereitet sich in Neu-Isenburg auf die Testspiele gegen Australien (Samstag, 10.) und Norwegen (Dienstag, 13. April) jeweils in Wiesbaden vor. Brand wechselte 2018 vom FC Speyer 09 in der Kraichgau.