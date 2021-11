Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Montagabend in einer digitalen Sitzung für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden, wie aus Parteikreisen verlautete. Bisherige Kandidaten sind der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun.