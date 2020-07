Ohne einen erkennbaren Grund wurde eine Frau am Donnerstag von einem Fremden in den Hintern getreten. Dies teilte die Polizei mit. Die 44-Jährige wollte gerade ein Möbelhaus in der Merkurstraße verlassen, als sich ihr ein Fremder näherte, plötzlich kräftig ausholte und ihr fest in den Hintern trat. Ohne ein Wort zu sagen, ließ er die schockierte Frau zurück und ging. Die Frau war ihrem Angreifer zuvor noch nicht begegnet, zeigte den Unbekannten aber umgehend an.

Die Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise, die bei der Identifikation des Angreifers helfen können. Der gesuchte Mann ist etwa 60 Jahre alt und 1,65 groß. Er trug einen Bart sowie ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizei zu melden.