Viel zu tun hatten die Beamten der Speyerer Polizeiinspektion am Gründonnerstag auf der Frühjahrsmesse, die seit vergangener Woche auf dem Festplatz läuft. Wie die Beamten am Karfreitag mitteilten, stellten sie zunächst illegale Betäubungsmittel und ein unerlaubtes Messer bei drei Jugendlichen auf der Frühjahrsmesse fest. Gegen 22 Uhr habe dann ein 15-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Ältere sei dabei leicht verletzt worden. Ebenfalls einen Schlagabtausch meldeten die Beamten dann um 23.30 Uhr von der Frühjahrsmesse: Eine 20-Jährige aus Speyer schlug laut Bericht „unvermittelt“ auf einen unbeteiligten 35-Jährigen ein, der dabei verletzt wurde. Als die Beamten die Frau in Gewahrsam nehmen wollten, griff sie einen 23-jährigen Polizisten an und verletzte ihn so schwer im Gesicht, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Seiner Streifenpartnerin trat sie darüber hinaus in den Bauch. Weil die 20-Jährige stark alkoholisiert gewesen sei, musste sie die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und sich nun wegen Körperverletzung und dem Angriff auf Polizeibeamte verantworten. Blessuren im Gesicht und einen Platzverweis davongetragen haben auch ein 39-jähriger und ein 35-jähriger Speyerer, die sich nur wenige Minuten später im Domgarten schlugen. Eine „sich anbahnende Schlägerei“ zwischen sechs bis sieben Personen konnten die Beamten gegen 0.25 Uhr noch verhindern. Auch ein „lautstarker Streit“ zwischen einem Pärchen, das nachts um 2 Uhr im Domgarten aufgefallen war, ging laut Polizeibericht glimpflich aus.

Die Frühjahrsmesse in Speyer hat nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause am 8. April begonnen und läuft noch bis einschließlich 24. April.