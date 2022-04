Zwei Corona-Jahre haben die Wetterfestigkeit der Schausteller nicht negativ beeinflusst: Standhaft wie eh und je präsentierten sie am Freitagabend zur Eröffnung der Speyerer Frühjahrsmesse ihre Angebote auf dem Festplatz. Die Hoffnung für die kommenden Tage bis zum 24. April: doppelt so viele Besucher wie in der Vergangenheit. Ganz unrealistisch scheint der Wunsch nicht zu sein. Zumindest berichtete der Speyerer Schausteller Patrick Barth der RHEINPFALZ gestern genau davon aus Gesprächen mit Kollegen, die die erste Kirmes bereits hinter sich haben. Seltsam sei es trotzdem nach mehr als zwei Jahren Pause. Abgesehen von bestem Wetter und vielen Besuchern hoffen die 48 Schausteller auch auf beständige Lieferketten. Die haben einigen in den vergangenen Wochen nämlich Sorgen bereitet. „Es war kaum Öl zu bekommen“, betonte Beschickerin Birgit Lemke.

Wie geschmiert lief dagegen der Fassbieranstich durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im Barth’schen Biergarten nach dem Platzrundgang mit den „Domgugglern“. Zwei Schläge genügten – und das Gebraute lief. „Es wird nicht alles möglich sein, aber wir werden vieles zurückholen, was ihr gekannt habt“, kündigte Seiler an. Der Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbands, Alexander Lemke, stellte zur Eröffnung heraus: „Wir freuen uns auf die schönste Zielgruppe der Welt: Kinder und ihre Familien.“