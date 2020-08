„Im ersten Moment ist das natürlich ein Schock. Die ganze Zeit war es ruhig, doch mit den Urlaubern steigen nun offenbar die Fälle.“ Das sagt Jürgen Veth, der Vizepräsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) und Verbandspokal-Spielleiter, mit Blick auf jeweils einen positiv auf das Coronavirus getesteten Spieler des TuS Knittelsheim (Südpfalz) und der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg aus der Nordpfalz. Im Fall der SG hat das auch Auswirkungen auf die Qualifikationsrunde im Bitburger-Verbandspokal. Das für Samstagnachmittag geplante Derby zwischen dem SV Gundersweiler und der SG Rockenhausen/Dörnbach wurde abgesagt. Die SG Rockenhausen/Dörnbach hatte gemeldet, dass ein Akteur der Mannschaft mit dem betroffenen Spieler aus Finkenbach Kontakt hatte.

„Wir haben die Partie vorsorglich erst einmal abgesetzt. Nun warten wir darauf, was das Gesundheitsamt sagt. Ob und wenn, wie viele Leute in Quarantäne müssen. Dann schauen wir, wie wir mit dem Spiel weiter verfahren. Das ist die Vorgehensweise, die bei so einem Fall eintritt“, erklärte Veth. Betroffen wirkten am Samstag die Spieler und Offiziellen der SG Rockenhausen/Dörnbach. Sportvorstand Thorsten Trost erzählt: „Das war bislang alles so fern. Wenn es dann einen aber einmal betrifft, ist das schon heftig.“

Warten auf Testergebnisse

In Finkenbach wartet man unterdessen auf die Testergebnisse der weiteren Spieler und Betreuer. Bis diese feststehen, ist die Verbandspokalpartie der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg zu Hause gegen den TuS 07 Steinbach für Mittwoch, 19 Uhr, vom Verband weiter angesetzt.

Auch Pokal-Partie in Bad Sobernheim abgesagt

Die Verbandspokal-Partie in der Qualifikationsrunde zwischen dem FC Bad Sobernheim und Karadeniz Bad Kreuznach wurde wegen eines Corona-Falls am Freitagabend abgesagt. Die Absetzung hatte mit dem Finkenbacher Fall nichts zu tun. „Der betroffene Spieler von Karadeniz hatte wohl zwar keinen Kontakt mit seinen Kreuznacher Mannschaftskollegen, aber der Verein hat von sich auf die Austragung der Partie verzichtet und hat auch aus dem Wettbewerb abgemeldet“, berichtet Jürgen Veth, der betont: „Es ist schon erfreulich, dass die Vereine sehr schnell solche Vorfälle melden. Wie wir mit abgesetzten Spielen verfahren, muss man jetzt erst einmal sehen. Es wird sich aber sicher eine Lösung finden.“