Die RHEINPFALZ hatte vorab berichtet, jetzt ist es offiziell: Drittligist SV Waldhof braucht einen neuen Cheftrainer.

Nachdem die RHEINPFALZ am Donnerstag von der vorzeitigen Trennung von Trainer Christian Neidhart und dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim berichtet hatte, schuf der Verein am Sonntag Tatsachen. „Der SV Waldhof Mannheim und Christian Neidhart gehen getrennte Wege“ heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Nach einer Saison, die sportlich unbefriedigend auf dem siebten Tabellenplatz endete, kam die Trennung trotz eines ursprünglich bis Juni 2024 laufenden Vertrages nicht überraschend. Spätestens durch seine öffentlich geäußerte Kritik an Teilen der Klubführung vor zwei Wochen war er bei den Verantwortlichen in Ungnade gefallen. Bereits vor dem abschließenden Saisonspiel am Samstag gegen den MSV Duisburg (3:1) hatten sich beide Parteien auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, nach dem Spiel wurden letzte finanzielle Details geklärt.

Die Suche nach einem Nachfolger liegt in den Händen von Sport-Geschäftsführer Tim Schork und soll schnellstmöglich abgeschlossen werden.