Drei Katzen hat die Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag aus einer verrauchten Wohnung in der Heßheimer Straße gerettet. Laut Bericht war die Wache gegen 17 Uhr alarmiert worden. Bereits beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs drangen Brandgeruch und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, schreibt die Wehr. Unter schwerem Atemschutz hätten die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam öffnen müssen. Als Ursache für den starken Rauch habe sich eine brennende Mikrowelle herausgestellt, die im Freien abgelöscht wurde. In der stark verrauchten Wohnung fanden die Feuerwehrleute dann die drei Katzen, die ebenfalls ins Freie gebracht wurden. Die Wohnungsbesitzer waren nicht zu Hause. Als sie vor Ort eintrafen, waren sie überglücklich, ihre unversehrten Haustiere wiederzusehen. Nach ausgiebiger Belüftung und Instandsetzung der Tür konnten die Bewohner wieder in ihre vier Wände zurückkehren. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausgerückt, hinzu kamen der Rettungsdienst und die Polizei, die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.