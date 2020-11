Ein elektrischer Defekt ist nach Einschätzung eines Gutachters die Ursache für den Wohnhausbrand vom 6. November in der Winzler Straße, bei dem zwei Mädchen gestorben sind. Das haben die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Polizei am Mittwochnachmittag bekanntgegeben. Das Haus sei nach dem Feuer zunächst einsturzgefährdet gewesen, weshalb der Gutachter erst am Dienstag habe hinein gehen können. Der elektrische Defekt sei laut dem Brandsachverständigen in einem Verteilerkasten im Haus entstanden. Ein ausführliches schriftliches Gutachten steht noch aus.

Das Haus war von einem Ehepaar und ihren sechs Kindern im Alter zwischen drei Wochen und sieben Jahren bewohnt. Ein fünfjähriges Mädchen ist noch am Einsatzort gestorben, die siebenjährige Schwester einen Tag später in der Uniklinik Homburg. Die vier anderen Kindern sowie die Eltern blieben unverletzt.