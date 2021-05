Es müssen schlimme Szenen gewesen sein, die sich am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Winzler Straße abgespielt haben. Ein Wohnhaus stand im Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern und trotzdem sind noch mal Wehrmänner in das Haus, um zwei Kinder zu retten. Für ein Mädchen kam die Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und Unterstützung aus Rodalben angerückt, als um 0.47 Uhr der Brand gemeldet wurde. Das Haus gegenüber einer Tankstelle in der Winzler Straße habe zu diesem Zeitpunkt schon im Vollbrand gestanden. Flammen und Rauch seien aus den Fenstern geschlagen. Die Wehrmänner sind wegen Hinweisen von Bewohnern, dass noch zwei Kinder im Haus seien, in das brennende Zimmer vorgedrungen und konnten die Mädchen ins Freie bringen. Ein fünfjähriges Kind sei noch an der Einsatzstelle verstorben. Seine siebenjährige Schwester wurde in die Homburger Uniklinik eingeliefert, wo es gestern noch in Lebensgefahr schwebte, wie die Polizei mitteilte. Ein Feuerwehrmann verletzte sich dabei am Bein und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Wehrmann habe inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen können, wie die Stadtverwaltung informierte.

Drei Stunden lang waren die Wehrmänner im Einsatz. Mit fünf Rohren sei der Brand bekämpft worden. Zwei der Rohre wurden über Drehleitern eingesetzt. Stellenweise wurde das Dach mit der Kettensäge geöffnet, um an Glutnester vorzudringen. Das Feuer hatte schnell auf das Dach übergegriffen. Die Feuerwehr versuchte auch über die Rückseite des verwinkelten Gebäudes den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf die Nachbargebäude zu verhindern. Das sei mit massivem Wassereinsatz letztlich auch gelungen, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Die Bewohner der Nachbarhäuser waren vorsorglich evakuiert worden.

Für die übrigen sechs Familienmitglieder des Brandhauses sowie deren Angehörigen und Nachbarn hatte ein Kriseninterventionsteam des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Jugendhaus St. Anton eine psychologische Notfallversorgung eingerichtet. Später kam die 22-köpfige Schnelleinsatzgruppe „Betreuung“ des ASB dazu. Neben den ASB-Helfern waren noch die Schnelleinsatzgruppen „Sanität“ der Stadt und des Landkreises mit 24 Helfern und vier Ärzten vor Ort. Insgesamt seien 117 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten mit 36 Fahrzeugen im Einsatz gewesen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Löscharbeiten waren um 3.46 beendet. Die letzten Einsatzkräfte rückten gegen 6 Uhr morgens ab.

Die Familie wurde zusammen mit Nachbarn in einem Hotel untergebracht. Das Brandhaus ist laut Stadtverwaltung nicht mehr bewohnbar. Die Familie mit ihren Kindern im Alter von null bis sieben Jahren wird vom Jugend- und Sozialamt betreut.

Brandermittler der Pirmasenser Kriminalpolizei waren gestern Morgen bereits vor Ort und befragten Nachbarn. Gegen Mittag rückte die Feuerwehr noch mal an, um mit einer Drehleiter eine Brandermittlerin der Kripo in die Höhe zu befördern. Laut einem Polizeibeamten kann das Haus wegen Einsturzgefahr derzeit nicht betreten werden. Deshalb versuchten sich die Beamten über die zerstörten Fenster und das offene Dach einen Einblick in das Hausinnere zu verschaffen. Die eigentlichen Ermittlungen könnten erst beginnen, wenn ein Statiker das Innere des Hauses zum Betreten freigegeben habe, wie der Polizeibeamte erläuterte.

Das Technische Hilfswerk wurde zudem am Nachmittag angefordert, um die Eingangstür zu verschließen. Der Bereich vor dem Haus ist weiträumig abgesperrt. Gestern Mittag waren noch Löschschaumreste auf der Straße zu sehen, sowie Hausrat aus dem Haus und kaputte Dachziegel.