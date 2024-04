[Aktualisiert 14:06 Uhr] In Lingenfeld hat es am frühen Freitagmorgen in einem Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in der Hauptstraße gebrannt. Die Feuerwehren Lingenfeld, Schwegenheim und Westheim sowie die Germersheimer Wehr mit ihrer Drehleiter wurden um 5.20 Uhr alarmiert. Das Feuer konnte nach Angaben von Wehrleiter Steffen Andres schnell gelöscht werden, weil das Gebäude derzeit renoviert wird und kein festes Dach, sondern lediglich das Gebälk und eine Plane vorhanden waren. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen rund zwei Stunden vor Ort. Außerdem war die Feuerwehreinsatzzentrale besetzt. Polizei, Rettungsdienst und der Stromversorger waren ebenso im Einsatz. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.