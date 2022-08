Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Außenverteidiger Neal Gibs verlängert. Gleichzeitig verleihen die Roten Teufel den 20-Jährigen an Regionalligist FC-Astoria Walldorf. In den bisher absolvierten fünf Pflichtspielen der Saison hatte Gibs nicht zum Zweitliga-Kader des FCK gehört.

Gibs wechselte 2013 im Alter von elf Jahren zum 1. FC Kaiserslautern und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften am Betzenberg. Nach Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest wurde er im April 2021 erstmals in den Profikader der Roten Teufel berufen. In der vergangenen Spielzeit stand er in fünf Drittligaspielen und einem DFB-Pokalspiel auf dem Rasen. „Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Neal Gibs verlängern konnten. Für die aktuelle Spielzeit waren Verein und Spieler der einhelligen Meinung, dass eine Leihe die beste Möglichkeit für Neal ist, die nötige Spielpraxis zu bekommen, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben“, kommentierte FCK-Sportgeschäftsführer Thomas Hengen die Vertragsunterschrift.