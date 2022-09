Torhüter Andreas Luthe vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist nach einer Notbremse für ein Spiel gesperrt worden. Dies urteilte das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes. Der 35-Jährige hatte in der Partie am Sonntag beim 1. FC Heidenheim (2:2) die Rote Karte gesehen, er fehlt nun im nächsten Spiel des Aufsteigers am 2. Oktober gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr). Luthe und der FCK haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.